BMW'nin yeni 1 serisi tasarımıyla dikkat çekiyor

BMW 1 serisi, birçok otomobil alıcısının ilgisini çekiyor. BMW'nin en çok ilgi gören otomobilleri arasında yerini alan 1 serisi, yeni görünümüyle birçok kalbi fethedeceğe benziyor.

YENİDEN TASARLANDI

Üçüncü nesli ile çok daha sportif bir görünüme kavuşan yeni BMW 1 Serisi, markanın yeni tasarım anlayışı çerçevesinde şekillendirildi.

DİZ VE BAŞ MESAFESİNDE ARTIŞ

Yeni BMW 1 Serisi, öncüsünden beş milimetre daha kısa olmasına rağmen 34 milimetre daha geniş ve 13 milimetre daha yüksek tasarlandı.

Arka koltuktaki yolcular için diz mesafesi 33 milimetre baş mesafesi ise 19 milimetre arttı. Bagaj bölümüne artık çok daha kolay bir şekilde erişim sağlanırken, hacmi de 20 litre artışla 380 litreye ulaştı.

4,7 SANİYEDE 100 KİLOMETRE

Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’ye biri benzinli diğer dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile gelecek.

BMW Group tarafından geliştirilen en güçlü 4 silindirli benzinli motora sahip olan BMW M135i, 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyor.