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BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

Birleşmiş Milletler üyesi 7 ülke örgüte yapmak zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetti.

AA | 12.01.2020 - 07:39..
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BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre bir ülke, örgüte olan borcunun son 2 yılda yaptığı ödemeden daha fazla olması durumunda BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkını kaybediyor.

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

47 ÜLKENİN BORCU VAR

Geçen yıl 193 üyeli örgüte, 146 ülke finansal katkısını tam öderken, 47 ülke ödeme yapmadı.

Örgüte olan borcu son 2 yılda yaptığı ödemeden daha fazla olan Lübnan, Venezuela, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gambia, Lesoto, Tonga ve Yemen ise BM Genel Kurulu'ndaki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetti.

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

ABD'NİN BM'YE BORCU 491 MİLYON DOLAR

BM'ye en fazla finansal katkı sağlayan ABD'nin ise örgüte halen 491 milyon dolar borcu bulunuyor. BM'nin yaklaşık 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini karşılayan ABD, bir süre önce örgüte 2018'den kalan borçları da dahil 563 milyon dolar ödedi.

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

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