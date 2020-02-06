Boateng: Beşiktaş'ın içine girince şaşırdım

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı takıma transferinin ardından ilk kez konuştu.

Kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Ganalı yıldız, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Boateng'in sözleri:

"Dürüst olmak gerekirse iki yıldır Beşiktaş ile görüşüyorduk. Ben her zaman Türkiye ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum ve buraya gelmeyi istiyordum. Berlin'de çevremde pek çok Türk arkadaşım vardı. Birlikte büyüdüğüm, pek çok Beşiktaşlı arkadaşım vardı. Ve haber çıkar çıkmaz bana mesaj attılar 'Nihayet eve gidiyorsun" dediler.





"BU TEKLİFİ KABUL EDELİM DEDİM"

Teklif geldikten sonra çok düşünmedim ve menajerime bu teklifi 'Bu teklifi kabul edelim' dedim. Sonuçta da buraya gelme kararını verdik.

Doğrusunu söylemek gerekirse Beşiktaş'a geldikten sonra gördüklerim karşısında biraz şaşırdım. Tabii ki Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama içine girmeyince bazı şeyleri göremiyorsun. Buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek olduğunu gördüm. Kulübün yapısının çok sağlam olduğunu gördüm. Bu bir taraftan da büyük bir baskı olduğunu ve yapılması gereken çok iş olduğunu gösteriyor."