Bob Marley suikasti çerçevesinde: Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi

Marlon James, Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi ile 2015’te, “Man Booker Ödülü”nü aldı. Bunun yanında Amerikan Kitap Ödülleri ve Minnesota Kitap Ödülleri’nin sahibi, Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü Finalisti, Anisfield-Wolf Kurgu Ödülü ve The Ocm Bocas Kurgu Ödülü kazananı…

The New Yorker’in de dediği gibi, “Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi, bağımsızlığını yeni kazanmış Jamaika’da çetelerin şiddeti ile Soğuk Savaş dönemi arasındaki bağlantılara parmak basıyor.”

(Bob Marley)

YEDİ CİNAYETİN KISA TARİHÇESİ

Bob Marley, 3 Aralık 1976’da, “Gülümse Jamika” konserinden 2 gün önce, evinde 7 kişi tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırıda Marley ile birlikte karısı ve menajeri de yaralandı. Suikast ve tetikçilerle ilgili çok az resmi açıklama yapıldı. Oysa bunun yanında Batı Kingston sokaklarında kulaktan kulağa fısıltılar dolaştı durdu.

İşte Marlon James, bu kitapta iç yüzü hiçbir zaman tam olarak aydınlatılmamış bu olayı tekrar canlandırıyor. Otuz yıllık bir zaman çizelgesinde tetikçilerden, CIA ajanlarından, Uyuşturucu satıcılarından, hatta hayaletlerden oluşan kahramanlarıyla öykülerini anlatıyor. Tanıtım bülteninde de dediği gibi ortaya gizemli, güçlü ve karşı konulmaz bir roman çıkıyor.

(Marlon James)

Kitabın hakkında yapılmış pek çok güzel yorum da var. Onlardan birkaçına da göz atalım…

- Bu romanı okurken büyüleneceğinizi daha ilk sayfadan anlıyorsunuz.

(Entertainment Weekly)

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- Marlon James tam bir virtüöz. Jamaika’nın postkolonyal dönemde geçirdiği sarsıntıları ve Amerika’nın bu süreçteki rolünü destansı bir dille anlatmış.

(The New York Times Book Review )

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- Marlon James birbirinden çok farklı sesleri ve kültürleri bir araya toplamak konusunda gerçek bir usta olduğunu ispatlamış. Jamaika’nın kenar mahallelerindeki şiddeti, uyuşturucu etkisi altında, soğukkanlılıkla gerçekleştirilen cinayetleri büyük bir gözükaralıkla yazmış.

(Kirkus Reviews)

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- Senaryosunu Oliver Stone ve William Faulkner’ın yazdığı, Bob Marley şarkılarının eşlik ettiği bir Tarantino filmi gibi.

(Financial Times)

Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi

Marlon James

Pegasus Yay.

S.: 728

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Damla Karakuş

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