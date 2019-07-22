Böbreğindeki kateter telini 10 yıl sonra fark etti

Manisa’da 27 yaşındayken sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşan ve başka bir hastaneye sevk edilen Yasemin Özcan isimli şahıs, böbreğine takılan ve en fazla 3 ay kalması gereken 50 santimetrelik kateter telinden habersiz, 10 yıl boyunca büyük acılarla yaşadı.

AĞRILARININ NEDENİ BELLİ OLDU

10 yıl sonra fark edilen katater telinin 37 santimetrelik kısmı yapılan ameliyatla çıkarılırken, 37 yaşındaki 4 çocuk annesi talihsiz kadın katateri vücudunda unutan doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.

Manisa’da yıllardır çeşitli şikayetlerle doktora giden talihsiz kadının ağrılarının sebebi, 10 yıl sonra ortaya çıktı.

Hastanede yapılan tahliller ve çekilen filmler sonucu hastanın, mesaneden sol böbreğe uzanan kısmında kateter teline rastlanıldı.

GERİ KALAN TEL İÇİN İKİNCİ AMELİYAT

Talihsiz kadın, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşmak için ilk adımı attı.

Yapılan ilk ameliyatla 50 santimetrelik kataterin 37 santimetrelik kısmı başarıyla alınırken, kalan kısmın çıkarılması için hasta bir kez daha ameliyata alınacak.

"DOKTOR BİZİMLE GÖRÜŞMEDİ"

10 yıl önce 4. çocuğu Mehmet’in doğumu için yattığı hastanede yapılan sezaryenin ardından fenalaşması sonucu Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını ve orada ameliyata alındığını kaydeden Özcan:

“10 yıl boyunca hep hasta oluyordum, arada bayılıyordum. Eşim kaç kez hastaneye götürdü ama bir şey bulamadılar. Kanım düşük oluyordu, sağlık ocağına gittim oradaki doktor, 'Böbreklerinde bir şey var, bir değer yükselmiş' dedi. Beni hastaneye sevk etti. Hastanede 'Senin böbreklerine tüp takılmış’ denildi. Bizim bundan 10 yıldır haberimiz yok. Ben de 10 yıl önce Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde doğumdan sonra ameliyat oldum, belki o zaman takılmıştır dedim. Öyle belli oldu. Sonra Celal Bayar Hastanesi'ne gittik, onlar da tahlil yaptı, orada da aynı sonuçlar çıktı. Ameliyat yapan doktorun telefon numarasını aldık konuştuk. 'Beni ilgilendirmez, ben hastanın hayatını kurtarmışım ameliyattan çıkmışımdır. Orada kalanların yapması gerekiyordu' dedi. Bizimle görüşmedi. Başhekime gittik, onu da bulamadık. Sonra şikayet ettik biz de hastaneyi. Daha sonra özel bir hastaneye gittik, ameliyatımı orada oldum. Üniversite hastanesine kendim olmak istemedim, korktum. Ameliyatım iyi geçti ama yarısı kaldı içimde. Kalan parça vücudun arkasında gezinmiş.” şeklinde konuştu.

"AMELİYATI GERÇEKLEŞTİREN DOKTOR VE HASTANEDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Ameliyatı yapan doktor ve hastaneden şikayetçi olduğunu kaydeden Özcan şunları söyledi:

“Dahiliye doktoruna gittiğimde katater telinin böbrekler tıkandığı için takıldığını söyledi. Takılan telin çıkarılması gerekiyormuş ama çıkarılmamış. En fazla 3 ay durması gerekiyormuş ameliyattan sonra. Bize kimse bir şey söylemediği için 10 yıl önce kontrole de gittik ama bize bir şey diyen olmadı, ameliyatı yapan doktor da bir şey demedi. Bu durumu 17 Haziran’da öğrendik. O zamana kadar bilmiyorduk, o benim 10 yıldır içimdeymiş. Sürekli hasta olup duruyordum, kilo da alamıyordum. Hastayım, halsizim, hasta olunca bayılıyorum, eşim beni evde baygın bir halde buluyor. Defalarca doktora gittik ama hiç belli olmadı. Bunu yapanların maddi ve manevi olarak cezalandırılmasını bekliyorum. 4 tane çocuğum var, hepsi okula gidiyor. Bir tanesi üniversite sınavına girdi. Eşim de çalışmıyor, sosyal güvencemiz yok.”





HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuyla ilgili hastaneden açıklama yapılmadı.