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Böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılan suya büyük ilgi

Muğla'da şifalı olduğuna inanılan kaynak suyunu yöre sakinleri, bidonlarla evlerine taşıyıp, tüketiyor.

DHA | 21.09.2019 - 12:23..
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisinde, bir hayırsever tarafından dağdan inen kaynak suyun yüzeye çıktığı noktaya çeşme yaptırıldı.

BİDONLARLA TAŞIYORLAR

Otomobil, motosiklet ve traktörleriyle çeşme başına gelen yöre sakinleri, böbrek taşını düşürdüğüne inandıkları suyu yanlarında getirdikleri bidonlara doldurarak evlerine taşıyıp, tüketiyor.

Böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılan suya büyük ilgi

"BÖBREKLERİMDEKİ TAŞLARDAN KURTULDUM"

Su doldurmaya gelen evli ve 2 çocuk annesi Sevcan Aslan Karaışık (36), "Böbreklerimde taş var. Buradaki suyu tavsiye ettiler. Suyu kullanıp şifa bulan çok kişi duydum. Ben de fayda göreceğime inanıyorum." dedi. Yatağan'da yaşayan Hasan Kapkaç (64) ise "Ülkemizin dört bir yanından bu suyu doldurmaya geliyorlar. Daha önce böbrek hastasıydım. Sürekli bu suyu içerek böbreklerimdeki taşlardan kurtuldum. Onlarca tanıdığım sağlığına kavuştu. Kime sorarsanız sorun suyun şifalı olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılan suya büyük ilgi

"SUDA ZARARLI MADDE OLSAYDI, ŞİKAYET GELİRDİ"

Bayır Mahallesi Muhtarı Serkan Avcı da "Suyumuzun şifalı olduğunu duyan herkes buraya geliyor. Günde yaklaşık 40- 50 araç ile mahallemezi bu çeşmeden su doldurmak için gelen oluyor. Tahlil yaptırdık, suda herhangi bir zararlı madde yok. Zaten kullananların yüzde 90'ını böbrek taşlarından kurtulduğunu söylüyor. Suda zararlı bir madde olsaydı, bugüne kadar bir şikayet gelirdi." şeklinde konuştu.

Böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılan suya büyük ilgi

Böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılan suya büyük ilgi

Böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılan suya büyük ilgi

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