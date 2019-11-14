Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı

Kontrolsüz dönen otomobil kazaya neden oldu

Polisten çekiç ve tornavida ile operasyon

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'seni seviyorum adamım' dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gittiği ABD'deki bir camide "I love you man" diyen bir adamı selamladı.

2 DEAŞ'lı terörist hala tampon bölgede Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği DEAŞ'lı teröristin, tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

3 Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti Fitch Ratings'den sonra Moody's de bu yıl Türkiye'nin büyüme ivmesini artıracağını açıkladı.

4 Yargıtay'dan ev sahiplerini sevindiren haber Yüksek Mahkeme; sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti.

5 Deniz Ateş Bitnel hakeme saldırdı Olaylı G.Saray-Trabzonspor maçı sonrası lisansı askıya alınan, daha sonra da il hakemliğine kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, futbolcu olarak görev yaptığı maçta hakeme saldırdı.

6 Yaban mersinli kek tarifi Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, kasım ayının en besleyici meyvelerinden biri olan yaban mersini ile yaptığı, geleneksel tariflerden uzak, sağlıklı ve lezzetli kek tarifini paylaştı.