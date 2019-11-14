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Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı

Yalıkavak'ta sahilde tespit edilen lastik botta bulunan 53 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 12:40..
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Sahil Güvenlik ekipleri, Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlere karşı bir operasyon düzenledi.

LASTİK BOT TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen salı günü saat 03.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı

53 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Durdurulan lastik botta 34'ü Afganistan, 10'u Suriye, 7'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.

11'i erkek, 10'u kadın, 32'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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