Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlere karşı bir operasyon düzenledi.
LASTİK BOT TESPİT EDİLDİ
Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen salı günü saat 03.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
53 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Durdurulan lastik botta 34'ü Afganistan, 10'u Suriye, 7'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.
11'i erkek, 10'u kadın, 32'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.