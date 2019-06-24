Bodrum Belediye Başkanı eldiven takıp çöp topladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da bizzat yer aldığı etkinliğe, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, bazı meclis üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, bazı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren temizlik etkinliği hem kıyıda hem de Belediyenin gönüllü dalgıçları tarafından deniz dibinde yapıldı.

VATANDAŞ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Günübirlik denizinden, sahilinden ve doğal ortamından faydalanmak için bölgeye gelen vatandaşların arkalarında bıraktığı torbalar dolusu çöp, adadan götürülmek üzere sahilde toplandı. Çöp yığınlarını görenler, Bodrum’un doğasına verilen tahribatın büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Bodrum Belediye Başkanı çöp topladı

"GURUR VERİCİ DEĞİL UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Bazı vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ahmet Aras yaptığı konuşmada şunları ifade etti “Bizler bundan sonra bu atıkların buraya bırakılmaması için bir şeyler yapmak zorundayız. Bunun için uyarı tabelaları yaptık. Vatandaşlara buradan çağrımız; lütfen bu güzel coğrafyayı kirletmesinler, arkalarında atık bırakmasınlar, çöplerini giderken yanlarında götürsünler. Bu kadar çöpü Çatal Ada’dan toplamak bizler için gurur verici değil utanç verici bir durumdur. Kendi evinin bahçesini kirletmeyen, çöp atmayan vatandaşları ortak kullanım alanları için de aynı duyarlılığa davet ediyoruz.”

Başkan Aras, sosyal alanların çok kirletildiği Bodrum’un her köşesinde bu tür etkinliklerin süreceğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.