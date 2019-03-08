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Bodrum faresi yakayı ele verdi

Balıkesir ve Manisa'nın Soma ilçesinde çok sayıda evin bodrum katına girerek hırsızlık yapan zanlı, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

İHA | 08.03.2019 - 09:42..
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ve Manisa'nın Soma ilçelerinde evlerin bodrum katlarından yapılan hırsızlık olaylarını takibe alan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şekillerinin birbirlerine çok bezer olduğunu belirleyip güvenlik kameralarını takibe aldı.

Bodrum faresi yakayı ele verdi

ÇALDIKLARINI SATARKEN YAKALANDI

Kamera görüntülerinden çok sayıda olayın şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirleyen hırsızlık büro dedektiflerinin takibine 40 yaşındaki A.A. takıldı. Zanlıyı hurda pazarında çaldığı malzemeleri satmaya çalışırken yakalayan polis, gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Bodrum faresi yakayı ele verdi

SOKAKTA YAŞIYOR, EVLERE GİRİYOR

Sokakta yaşadığı tespit edilen A.A.'nın Balıkesir'de 8 ayrı apartmanın bodrum katından ve Manisa'nın Soma ilçesinde de 2 ayrı apartmandan hırsızlık yaptığı bildirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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