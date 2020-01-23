Bodrum katta çıkan yangın tavlayı bıraktırmadı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir binanın bodrum katında bulunan depoda, yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle halkı, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle zemin katta bulunan kahvehaneyi duman sardı.

YANGIN TAVLA KEYFİNİ BÖLEMEDİ

Müşterilerin bir bölümü panikle dışarı kaçarken, bazıları ise tavla oynamaya devam etti. Tavla oynayanlar, tehlikenin geçtiğini, kendilerini etkileyecek bir durumun olmadığını söyledi.

YANGIN SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTI

Yangın söndürülürken, gelen itfaiye ekipleri, bodruma girerek herhangi bir tehlike olup olmadığını kontrol etti. Yangında, bodrum kattaki ev eşyaları zarar gördü. Yangının ilk belirlemelere göre atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.



















