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Bodrum katta çıkan yangın tavlayı bıraktırmadı

Yangın nedeniyle zemin kattaki kahvehaneyi duman sararken, bazı müşteriler kendilerini dışarı attı, bazılarının ise tavla oynamaya devam etti.

DHA | 23.01.2020 - 15:13..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir binanın bodrum katında bulunan depoda, yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle halkı, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle zemin katta bulunan kahvehaneyi duman sardı.

Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti -2

YANGIN TAVLA KEYFİNİ BÖLEMEDİ

Müşterilerin bir bölümü panikle dışarı kaçarken, bazıları ise tavla oynamaya devam etti. Tavla oynayanlar, tehlikenin geçtiğini, kendilerini etkileyecek bir durumun olmadığını söyledi.

Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti -3

YANGIN SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTI

Yangın söndürülürken, gelen itfaiye ekipleri, bodruma girerek herhangi bir tehlike olup olmadığını kontrol etti. Yangında, bodrum kattaki ev eşyaları zarar gördü. Yangının ilk belirlemelere göre atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti -1

Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti -4

Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti -5

Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti -6


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