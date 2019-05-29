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Bodrum koylarında beyaz fok heyecanı

Bodrum ilçesini mesken tutan beyaz fok balığı, Gümbet koyunun maskotu haline geldi.

İHA | 29.05.2019 - 16:23..
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Gümbet sahilinde bulunan Aura koyunu mesken tutan ve her sabah uğradığı plajdaki yerli, yabancı turistlerin ve tatilcilerin gözdesi haline gelen beyaz fok balığı, görenleri şaşkına çeviriyor.

ADINI BİNNAZ KOYDULAR

İnsanlardan kaçmayan ve her sabah dinlenmek için geldiği koyun maskotu haline gelen fok balığını görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Vatandaşlar tarafından ismi “Binnaz” koyulan fok balığının, nereden geldiği ise bilinmiyor. Sevimli fok balığı, bazen günde iki kez uğradığı koyda 1 saat dinlendikten sonra Ege Denizi’nin soğuk sularına tekrar dönüyor.

Bodrum koylarında beyaz fok heyecanı

"HER SABAH UĞRUYOR"

Gümbet sahilinden ayrılmayan Binnaz’ı görmek isteyenler, fok balığının geldiği plajda yüzmeyi tercih ediyor. Fok balığının her gün koya uğradığını ifade eden Göksun Mutlu, “Fok balığı her sabah burada oluyor. Sabahları geldiğimiz gibi çıktığı karaya bakıyoruz. Bir ses geldiğinde hemen fok balığının geldiğini anlıyoruz ve hemen aşağıya iniyoruz. Yerli ve yabancı turistlere ve tatilcilere uyarılarda bulunuyoruz. Elle beslenmemesi ve dokunulmaması konusunda uyarıyoruz. Sabahları yaklaşık 1 veya 2 saat dinlendikten sonra suya dönüyor. Bilirkişilere sorduk hasta olabilme durumu vardı diye. Çok fazla yüzdüğünü ve o yüzden dinlenmek için burayı seçtiğini söylediler. İsmini Binnaz koyduk maskotumuz oldu artık. Biraz gövdesi büyük olduğu için böyle bir isim koyduk.” dedi.

Kürkü çok değerli olan ve Kuzey Kutbu'na yakın yerlerde yaşayan beyaz fok, fokların en değerlisidir. Kuzey Alaska foku veya deniz ayısı da denir. Erkekleri dişilerinden daha büyüktür.

Bodrum koylarında beyaz fok heyecanı

Bodrum koylarında beyaz fok heyecanı

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