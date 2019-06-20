Bodrum plajlarında 23 Haziran sessizliği

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerini iptal ederek 23 Haziran 2019 tarihinde seçimlerin yenilenmesine karar vermesi Türkiye'yi yeni bir seçim sürecine sokmuştu.

23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı seçiminde seçmenlerin, oy kullanma ile tatil arasında bir şeçim yapmaları gerekiyordu.

3 gün sonra belediye başkanını seçecek olan İstanbullular yavaş tatil beldelerinden geri dönmeye başladı.

PLAJLAR BOŞ

İstanbullular için tatilin gözde mekanlarından olan Bodrum'daki plajların, bugünkü manzarası bu geri dönüşleri doğruladı.

Hatırlanacağı üzere YSK'nın kararından sonra CHP'li belediyeler, 23 Haziran'da seçmenlerin sandığa gitmelerini teşvik etmek için sosyal medya üzerinden "bu yaz tatile gelmeyin" kampanyası başlatmıştı.