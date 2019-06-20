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Bodrum plajlarında 23 Haziran sessizliği

İstanbullu tatilciler 23 Haziran'da oy kullanmak için geri dönüşe başladı.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 19:02..
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Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerini iptal ederek 23 Haziran 2019 tarihinde seçimlerin yenilenmesine karar vermesi Türkiye'yi yeni bir seçim sürecine sokmuştu.

Bodrum plajlarında 23 Haziran sessizliği

23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı seçiminde seçmenlerin, oy kullanma ile tatil arasında bir şeçim yapmaları gerekiyordu.

3 gün sonra belediye başkanını seçecek olan İstanbullular yavaş tatil beldelerinden geri dönmeye başladı.

Bodrum plajlarında 23 Haziran sessizliği

PLAJLAR BOŞ

İstanbullular için tatilin gözde mekanlarından olan Bodrum'daki plajların, bugünkü manzarası bu geri dönüşleri doğruladı.

Bodrum plajlarında 23 Haziran sessizliği

Hatırlanacağı üzere YSK'nın kararından sonra  CHP'li belediyeler, 23 Haziran'da seçmenlerin sandığa gitmelerini teşvik etmek için sosyal medya üzerinden "bu yaz tatile gelmeyin" kampanyası başlatmıştı.

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