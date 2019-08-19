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Bodrum plajlarında yabancı turist yoğunluğu

Bodrum'da Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun dönmesinin ardından plajlarda çoğunluğu yabancı turistler oluşturuyor.

DHA | 19.08.2019 - 18:57..
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Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 38 derece hissedildiği Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilini geçiren tatilcilerin büyük bölümünün memleketlerine dönmesinin ardından plajlar başta Rus ve İngilizler başta olmak üzere yabancı turistlere kaldı.

Turistler, aşırı sıcaktan bunalınca sahillere akın etti, ilginç görüntüler oluşturdu.

SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Gündoğdu, Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajlarına akın eden turistler, sıcak havanın tadını çıkarttı.

Öte yandan Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binen turistler, mavi yolculuğa çıkarak Gökova'nın eşsiz koylarını gezdi.

Bodrum plajlarında yabancı turist yoğunluğu VİDEO

Bodrum plajlarında yabancı turist yoğunluğu

Bodrum plajlarında yabancı turist yoğunluğu

Bodrum plajlarında yabancı turist yoğunluğu

Bodrum plajlarında yabancı turist yoğunluğu

Bodrum plajlarında yabancı turist yoğunluğu

Bodrum plajlarında yabancı turist yoğunluğu

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