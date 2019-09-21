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Bodrum'a hançer saplayan binanın yıkımı devam ediyor

Muğla Bodrum'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlayan yıkımlar devam ediyor. En çok tepki çeken The Bo Viera projesinde kepçeler, şimdi rezidansların olduğu kısımda.

AA | 21.09.2019 - 16:19..
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Bodrum'a hançer saplayan binanın yıkımı devam ediyor

Bodrum Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının, Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemi sürüyor.

İnşaat sahiplerinin, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde sürdürdüğü yıkım işlemini, iki hafta önce inşaat sahiplerinin yaptığı başvurunun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devraldı.

SIRA REZİDANSLARDA

Yıkım çalışmaları kapsamında, 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridorunun bazı noktaları yıkıldı. Alandaki yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerinin tespitleri sürerken, yıkımı yapılacak yerlerin işaretlenmeye başlandığı öğrenildi.

Yıkım işleminin, alanın üst tarafında iş makineleriyle devam ettiği görüldü.

Bodrum'a hançer saplayan binanın yıkımı devam ediyor

20 AĞUSTOS'TA BAKAN, KAÇAK YAPILARI DENETLEMİŞTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Bodrum'da, 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı.

Bodrum'a hançer saplayan binanın yıkımı devam ediyor

Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, projedeki imara aykırı kısımları yerinde belirlemişti.

Başlatılan yıkım işlemi sürerken, bir süre önce de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, inşaat ve çevresinde "uçan göz" olarak nitelendirilen polis helikopteriyle, havadan son durumu ve çalışmaları denetlemişti.

Bodrum'a hançer saplayan binanın yıkımı devam ediyor

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı haberi
Bodrum'a hançer saplayan binanın yıkımı devam ediyor

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