Bodrum'a kaçak yapıların yıkımı başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerinin ardından kaçak olduğu tespit edilen yapılar, tek tek mühürlendi.

DOZERLER KAPIDA

Projelerin kaçak kısımlarının yıkımı için 1 ay verilen projelerde, yıkımlar başlıyor.

Milyon dolarlık projelerin kapılarına bu sabah, dozerlerle gidildi.

MARMARİS VE FETHİYE

Bodrum'da yapılan denetimlerin aynısı Marmaris ve Fethiye'de de yapılacak.

BODRUM'DAKİ TALANA SON

Bakan Kurum'un yaptığı incelemelerin ardından Bodrum'da 1.611 konut ve 4 otel inşaatı mühürlenmişti.