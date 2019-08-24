taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Bodrum'a kaçak yapıların yıkımı başlıyor

Bakan Murat Kurum'un incelemelerinin ardından mühürlenen projelerde, yıkım için hazırlıklar başladı.

İHA | 24.08.2019 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
Bodrum'a kaçak yapıların yıkımı başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerinin ardından kaçak olduğu tespit edilen yapılar, tek tek mühürlendi.

DOZERLER KAPIDA

Projelerin kaçak kısımlarının yıkımı için 1 ay verilen projelerde, yıkımlar başlıyor.

Milyon dolarlık projelerin kapılarına bu sabah, dozerlerle gidildi.

MARMARİS VE FETHİYE

Bodrum'da yapılan denetimlerin aynısı Marmaris ve Fethiye'de de yapılacak.

BODRUM'DAKİ TALANA SON

Bakan Kurum'un yaptığı incelemelerin ardından Bodrum'da 1.611 konut ve 4 otel inşaatı mühürlenmişti.

Bodrum'a kaçak yapıların yıkımı başlıyor

Bodrum'a kaçak yapıların yıkımı başlıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

76
Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

175
Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

130
Negredo'dan nefis trivela golü

Negredo'dan nefis trivela golü

23
İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

375
ABD'den YPG'ye yardıma devam

ABD'den YPG'ye yardıma devam

180
Pençe-3 Harekatı başladı

Pençe-3 Harekatı başladı

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir