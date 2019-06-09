Bodrum'da 2019 yaz sezonu hızlı başladı

Muğla'nın mavi incisi Bodrum'da, işletmecilerin ürünlerine biçtiği fiyatlarla el yakmaya bu yıl da devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl lahmacun ve ayranın toplam fiyatı 70 TL'yi bulan Bodrum'da, yeni sezon fiyatları da belli oldu.

LAHMACUN+AYRANA 35 LİRA ZAM

Bir adet lahmacunun fiyatı bu yıl 75 TL'ye yükselirken 1 bardak ayran ise 30 TL oldu.

1 KİLO ÇAY FİYATINA BİR BARDAK ÇAY

Bu fiyata yemek yemeyi kabul ettiniz; e bir de bu kadar para vermişken bir bardak da çay içelim derseniz ona da 20 lira ödemek zorundasınız.

Deniz kenarına geldim biraz taze deniz ürünü yiyeyim diyorsanız eğer; ıstakozlu burger 120 lira, bir küçük tabak havyar ise 1.000 TL'ye satılıyor.

Aralarında en makul fiyata sahip olan ise kokoreç. Ekmek arası kokoreç 65 TL'den satışa sunuluyor.