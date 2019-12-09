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Bodrum'da 63 göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İHA | 09.12.2019 - 16:59..
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, üç ayrı göçmen olayında lastik bot ile kaçış hazırlığında olan göçmenler yakalandı.

Bodrum Görecek Adası, Karaada ve Akyarlar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 3 ayrı hareketli lastik bot durduruldu.

63 GÖÇMEN YAKALANDI

Lastik bot içerisindeki 36 Filistin, 17 Suriye, 9 Somali ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 63 göçmen (29 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalandı. Yakalanan 63 göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Bodrum'da 63 göçmen yakalandı

Bodrum'da 63 göçmen yakalandı

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