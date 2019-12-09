Bodrum'da 63 göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, üç ayrı göçmen olayında lastik bot ile kaçış hazırlığında olan göçmenler yakalandı.

Bodrum Görecek Adası, Karaada ve Akyarlar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 3 ayrı hareketli lastik bot durduruldu.

63 GÖÇMEN YAKALANDI

Lastik bot içerisindeki 36 Filistin, 17 Suriye, 9 Somali ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 63 göçmen (29 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalandı. Yakalanan 63 göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.