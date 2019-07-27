Bodrum'da 68 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 göçmen yakalandı.
LASTİK BOT DURDURULDU
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Mazıköy mevkisi önlerinde bir lastik botu durdurdu.
40 KAÇAK GÖÇMEN
Botta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 40 göçmen yakalandı.
BAŞKA BİR BOTTA 28 KAÇAK GÖÇMEN
Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri, devriye sırasında Kargı Adası önlerinde de bir başka lastik botu da durdurdu. Ekipler botta bulunan 28 göçmeni yakaladı.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.