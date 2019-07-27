Bodrum'da 68 göçmen yakalandı

Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, stoper, ön libero ve forvet bölgelerine takviye istedi.

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Haczedilen 60 bin tavuktan 40 bini telef oldu

Denizli'de haciz koyulup yediemine teslim edilen 69 bin tavuktan, 40 bini açlıktan telef oldu, kalan yaklaşık 29 bin tavuk ise ölmek üzereyken kurtarıldı.