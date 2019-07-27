taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Bodrum'da 68 göçmen yakalandı

Muğla'da sahil güvenliğin başarılı operasyonunda yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA | 27.07.2019 - 12:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 göçmen yakalandı.

LASTİK BOT DURDURULDU

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Mazıköy mevkisi önlerinde bir lastik botu durdurdu.

Bodrum'da 68 göçmen yakalandı

40 KAÇAK GÖÇMEN

Botta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 40 göçmen yakalandı.

Bodrum'da 68 göçmen yakalandı

BAŞKA BİR BOTTA 28 KAÇAK GÖÇMEN

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri, devriye sırasında Kargı Adası önlerinde de bir başka lastik botu da durdurdu. Ekipler botta bulunan 28 göçmeni yakaladı.

Bodrum'da 68 göçmen yakalandı

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

196
Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

16
Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

32
Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

32
Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

59
Davayı Veli Kavlak kazandı

Davayı Veli Kavlak kazandı

20
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'aptal' dedi

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'aptal' dedi

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir