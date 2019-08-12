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Bodrum'da araçlardan atılan atıklar toplanıyor

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen tatilcilerin araçlarından yol kenarlarına attıkları atıklar için tek tek çalışma yapılıyor.

İHA | 12.08.2019 - 14:27..
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Bodrum'da araçlardan atılan atıklar toplanıyor

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar kendilerini tatil beldelerine attı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Bodrum'u tercih eden tatilciler, çevrenin temizliğini hiç saydı. Bu nedenle de Bodrum'da temizlik konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor.

ÇOK MİKTARDA ATIK TOPLANDI

Ekipler, Bodrum Güvercinlik arasında başlattıkları temizlik çalışmasında araçlardan atılan çok miktarda atık malzeme topladı.

Yol kenarlarındaki temizlik çalışması Bodrum genelinde devam ederken vatandaşlardan, araçlarından dışarı çöp atmamaları konusunda daha duyarlı olmaları isteniyor.

Bodrum'da araçlardan atılan atıklar toplanıyor

'ÇEVREYE KARŞI DUYARLI OL' UYARISI

Bayram için billboardlara asılan kutlama mesajlarında bazı uyarılar da yer aldı. Not kağıdı şeklinde tasarlanan billboardlarda ise "Bodrum tatilinde yapılacaklar" başlığı altında "Mozoleyi gör. Çevreye karşı duyarlı ol", "Antik Tiyatro'yu gör. Doğaya saygılı ol", "Kaleyi mutlaka gör. Denizi kirletme" ifadelerine yer verildi.

Bodrum'da araçlardan atılan atıklar toplanıyor

Bodrum'da araçlardan atılan atıklar toplanıyor

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