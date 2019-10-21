Bodrum'da balık tutarken sahilde ceset buldular

Bodrum’un Gümbet İskelesi’nde gündüz saatlerinde, balık tutan vatandaşların kayalıklarda hareketsiz yatan birini gördükleri ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın ölü olduğunu belirledi.





KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ve savcının olay yerinde incelemenin ardından, cesedin Bodrum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personellerinden Taner Uysal’a ait olduğunu belirledi.





HALATLA ÇIKARILDI

Uysal'ın cansız bedeni, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği üyelerince bulunduğu yerden halat yardımlarıyla çıkarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Uysal’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Uysal’ın kendisine ait otomobili park halinde durduğu görülürken, polis ekiplerinin olayın intihar mı yoksa düşme sonucu mu olduğu yönündeki çok yönlü araştırması sürüyor.



