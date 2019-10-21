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Bodrum'da balık tutarken sahilde ceset buldular

Gümbet'iskelesinde balık tutan vatandaşlar, kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın ölü olduğunu belirledi.

DHA | 21.10.2019 - 02:10..
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Bodrum’un Gümbet İskelesi’nde gündüz saatlerinde, balık tutan vatandaşların kayalıklarda hareketsiz yatan birini gördükleri ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın ölü olduğunu belirledi.

Bodrum'da balık tutarken sahilde ceset buldular


KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ve savcının olay yerinde incelemenin ardından, cesedin Bodrum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personellerinden Taner Uysal’a ait olduğunu belirledi.

Bodrum'da balık tutarken sahilde ceset buldular


HALATLA ÇIKARILDI

Uysal'ın cansız bedeni, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği üyelerince bulunduğu yerden halat yardımlarıyla çıkarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Uysal’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Uysal’ın kendisine ait otomobili park halinde durduğu görülürken, polis ekiplerinin olayın intihar mı yoksa düşme sonucu mu olduğu yönündeki çok yönlü araştırması sürüyor.

Bodrum'da balık tutarken sahilde ceset buldular


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