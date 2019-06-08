Bodrum'da belediye başkanının fahiş fiyat itirafı

Bodrum'daki işletmeler fahiş fiyatlarla haber oluyor.

Özellikle tatil döneminde plajların farklı giriş ücretleri talep ettiği gözlenirken, menü fiyatlarında da rakamlar arttı.

Yeme-içme mekanlarının fiyatları arttırdığı belirlenirken, özellikle otel ve plaj valelerinin de fahiş fiyatlarla adeta vatandaşı dolandırdığı gözleniyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, işletmelerin belirlediği fiyatlarla ilgili kontrolün tam olarak sağlanamadığını söyledi.

"70 LİRAYA DA KALAMAR VAR, 250 LİRAYA DA"

Ahmet Aras açıklamasında, "Restoran restoran fiyatlar çok değişkenlik gösteriyor. Mesela bir kalamar. 70 liraya satıldığı yer de var, 250 liraya satıldığı yer de. Menüyü görmeden bir yere oturmasınlar. Fiyat sorsunlar. Çünkü burada üst limiti kontrol etmek çok zor." ifadelerini kullandı.