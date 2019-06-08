taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.6134
Altın
1340.62
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.354

Bodrum'da belediye başkanının fahiş fiyat itirafı

Fiyatları kontrol altına alamadıklarını söyleyen Ahmet Aras, "Turistler mekana oturmadan önce fiyat sorsun" dedi.

Haber Merkezi | 08.06.2019 - 21:00..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Bodrum'da belediye başkanının fahiş fiyat itirafı

Bodrum'daki işletmeler fahiş fiyatlarla haber oluyor.

Özellikle tatil döneminde plajların farklı giriş ücretleri talep ettiği gözlenirken, menü fiyatlarında da rakamlar arttı.

Yeme-içme mekanlarının fiyatları arttırdığı belirlenirken, özellikle otel ve plaj valelerinin de fahiş fiyatlarla adeta vatandaşı dolandırdığı gözleniyor.

Bodrum'da belediye başkanının fahiş fiyat itirafı

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, işletmelerin belirlediği fiyatlarla ilgili kontrolün tam olarak sağlanamadığını söyledi.

"70 LİRAYA DA KALAMAR VAR, 250 LİRAYA DA"

Ahmet Aras açıklamasında, "Restoran restoran fiyatlar çok değişkenlik gösteriyor. Mesela bir kalamar. 70 liraya satıldığı yer de var, 250 liraya satıldığı yer de. Menüyü görmeden bir yere oturmasınlar. Fiyat sorsunlar. Çünkü burada üst limiti kontrol etmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Bodrum'da belediye başkanının fahiş fiyat itirafı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

314
Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

91
ODTÜ projesi, Türkiye'nin ilk rüzgar tüneli tamamlandı

ODTÜ projesi, Türkiye'nin ilk rüzgar tüneli tamamlandı

19
Türkiye'de fiber optik ağı, kara yolu ağının 5 katı oldu

Türkiye'de fiber optik ağı, kara yolu ağının 5 katı oldu

11
Gençlerden judoda 8 madalya

Gençlerden judoda 8 madalya

4
Bakan Varank: Dijitalleşmede tüketici güveni kazanılmalı

Bakan Varank: Dijitalleşmede tüketici güveni kazanılmalı

2
Akranları için oyuncak topluyorlar

Akranları için oyuncak topluyorlar

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir