taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3273
Euro
6.0577
Altın
1246.64
Borsa
92227.32
Gram Altın
213.489

Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

5 dakika süren yağışta selle karşılaşan Bodrumlular, zor anlar yaşadı.

İHA | 11.12.2018 - 08:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bodrum’da, dün etkili olmaya başlayan yağışlı hava bugün de devam etti. Aralıklarla devam eden yağış, akşamüstü şiddetini arttırdı.

Yaklaşık 5 dakika süren şiddetli yağmurda Yarımada’nın farklı noktalarındaki sokaklar ve caddeler göle döndü.

Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

BELEDİYE VATANDAŞLARI UYARDI

Özellikle, Bodrum’un sel baskınlarıyla anılan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Bitez Köyiçi'nde, ana yolların kimi kısımlarında da su birikintileri oluştu. Bodrum Belediyesi, sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

Öte yandan, belediye ve emniyet ekiplerinin gün boyu olabilecek herhangi bir olumsuzluk için teyakkuz halinde olduğu görüldü.

Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

138
Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

37
Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

33
Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

26
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik

69
Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar euro

Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar euro

54
Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın hayatını kaybetti

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir