taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 300 kilo atık çıkarttı

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalgıçlar dipteki atık malzemeleri ayıklad.

AA | 04.05.2019 - 02:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Kumbahçe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Ekipteki 12 dalgıç, Kumbahçe Plajı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden aralarında metal, plastik ve cam atıkların da olduğu 300 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 300 kilo atık çıkarttı

300 KİLO ATIK ÇIKARTILDI

Bodrumspor Yelken Şubesi ile bazı teknelerin de destek verdiği etkinlikte çıkartılan atık malzemeler bir süre sahilde sergilendi. Atıklar daha sonra geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 300 kilo atık çıkarttı

Etkinliğe, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'ndan katılan 180 öğrenci de kıyıdan temizlik çalışması yaparak destek verdi. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda çevre bilinci oluşturmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibini temizledi VİDEO

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ceren Uras ise sahilde çok miktarda atık topladıklarını aktararak denizin ve çevrenin kirletilmemesi çağrısında bulundu. Öte yandan dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elmas Lig'de birinci olan Ramil Guliyev, Olimpiyatlar'da

Elmas Lig'de birinci olan Ramil Guliyev, Olimpiyatlar'da

7
TCG Anadolu su ile buluştu

TCG Anadolu su ile buluştu

33
Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

10
Sarpıncık Mahallesi Camii'ne, 182 yıl sonra minaresi

Sarpıncık Mahallesi Camii'ne, 182 yıl sonra minaresi

2
İngiltere’deki iklim karşıtı protestolar

İngiltere’deki iklim karşıtı protestolar

0
Kerestelerin üzerine çıkıp oyun oynayan çocuk öldü

Kerestelerin üzerine çıkıp oyun oynayan çocuk öldü

1
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 300 kilo atık çıkarttı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 300 kilo atık çıkarttı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir