Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 300 kilo atık çıkarttı

"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Kumbahçe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Ekipteki 12 dalgıç, Kumbahçe Plajı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden aralarında metal, plastik ve cam atıkların da olduğu 300 kilogram atık çıkarıldı.

300 KİLO ATIK ÇIKARTILDI

Bodrumspor Yelken Şubesi ile bazı teknelerin de destek verdiği etkinlikte çıkartılan atık malzemeler bir süre sahilde sergilendi. Atıklar daha sonra geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Etkinliğe, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'ndan katılan 180 öğrenci de kıyıdan temizlik çalışması yaparak destek verdi. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda çevre bilinci oluşturmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibini temizledi VİDEO

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ceren Uras ise sahilde çok miktarda atık topladıklarını aktararak denizin ve çevrenin kirletilmemesi çağrısında bulundu. Öte yandan dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi.