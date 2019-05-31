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Bodrum'da denizler temizleniyor

Bodrum Belediyesince "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında kıyı ve deniz temizliği yapıldı.

AA | 31.05.2019 - 11:46..
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyı ve deniz temizliği etkinliği düzenlendi.

Plajlardaki sigara izmariti, pet şişe ve çöpleri toplayan öğrenciler, daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinden atık malzemelerin doğada yok olma süreleri ile ilgili bilgiler aldı.

KIYIDAN SONRA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ

Kıyının ardından deniz dibi temizliğine geçildi. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinin etkinliğini, plajda güneşlenen yerli ve yabancı turistler de ilgiyle izledi. İtalya'dan Bodrum'a tatil için gelen bir turist, ilçeyi çok sevdiğini, çocukların temizlik yapmasının hoşuna gittiğini ifade etti.

Bodrum'da denizler temizleniyor

ATIKLAR AYRIŞTIRILDI

Denizden çıkarılan cam, plastik, ahşap, metal ve tekstil atıklar Bodrum Temizlik İşleri Müdürlüğünce yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine nakledildi.

Bodrum'da denizler temizleniyor

Bodrum'da denizler temizleniyor

Bodrum'da denizler temizleniyor

Bodrum'da denizler temizleniyor

Bodrum'da denizler temizleniyor

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