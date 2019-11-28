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Bodrum'da dikiş iğnesi yutan kadın ameliyat oldu

Azeri S.Ş.'nin yuttuğu dikiş iğnesi, karın boşluğuna kadar indi. İğne, ameliyatla alındı.

DHA | 28.11.2019 - 11:09..
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S.Ş. adlı Azeri kadın, henüz 22 yaşındayken evde terzilik yaparken yuttuğu dikiş iğnesiyle bir süre yaşadı.

Daha sonra S.Ş., yakın zamanda tanıştığı eşiyle dünyaevine girip, Denizli'ye yerleşti. Yıllar geçmesine rağmen çocuk sahibi olamayan S.Ş., eşiyle birlikte tedavi için Denizli Özel Sağlık Hastanesi'ne başvurdu.

Bodrum'da dikiş iğnesi yutan kadın ameliyat oldu

YABANCI CİSİM GÖRÜLDÜ

Başhekim olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Rıdvan Erdemir ile görüşen S.Ş.'nin, çekilen röntgen filminde, rahim kanallarının tıkalı olduğu tespit edildi. Ayrıca filmde, mesane bölgesinde yabancı cisim görüldü.

Ameliyata alınan S.Ş.'nin çocuk sahibi olabilmesi için tedavisi yapılırken, mesane torbası dışına yapışmış görülen yabancı cismin de dikiş iğnesi olduğu belirlendi. Dikiş iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.

Bodrum'da dikiş iğnesi yutan kadın ameliyat oldu

"PATATES YE KENDİLİĞİNDEN ÇIKAR DEDİLER"

Ameliyatla iğneden kurtarılan S.Ş., Azerbaycan'da terzilik yaparken dikiş iğnesi yuttuğunu belirterek, "22 yaşındayken evde terzilik yapıyordum. Ağzımda bulunan iğneyi yanlışlıkla yuttum. Hemen hastaneye gittik. Bana hastanede doktorlar patates yememi, iğnenin kendiliğinden çıkacağını söylediler. Bir süre sonra hastaneye tekrar gittim. Doktorlar iğnenin vücudumda çıktığını söylediler. Ben de hayatıma devam ettim. Evlenip, Denizli'ye yerleştim. Çocuk sahibi olmak için hastaneye geldik ancak iğne vücuduma yapışmış, hiç çıkmamış, ameliyatla çıkarıldı. Hatta sürekli karnım ağrıyordu, ondan da kurtuldum." dedi.

Bodrum'da dikiş iğnesi yutan kadın ameliyat oldu

"İĞNE KARIN BOŞLUĞUNDA DOLAŞMIŞ"

Operasyon hakkında bilgi veren Opr. Dr. Rıdvan Erdemir ise, "Hastamız geldiğinde bize iğneden bahsetmedi. Çocuk tedavisi için çektiğimiz filmde, orada olmaması gereken yabancı bir cisim gördük. Ameliyatta çıkardığımızda cismin dikiş iğnesini olduğunu görünce şaşırdık. 16 yıl bu iğneyle yaşamış. İğne mideden bağırsaklara geçmiş, bağırsakları deldikten sonra mesane torbasının dışına yapışmış ve yağ bağlamış. İğne adeta karın boşluğunda dolaşmış. Önemli olan hayati organlara zarar vermemesi." diye konuştu.

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