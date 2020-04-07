Bodrum'da domuz paniği

Bodrum'da özellikle hava karardıktan sonra kent merkezine yiyecek ve su aramak için inen yaban domuzları, bu kez güpegündüz şehre indi.

Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'ta evlerin arasında yiyecek ve su arayan yetişkin bir yaban domuzu, vatandaşlarca fark edildi.

DOMUZ KAÇTI

Domuzu gören bir köpek ise domuza saldırmaya çalıştı. Etraftaki insanlardan ve köpekten korkan domuz, kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Köpek de domuzun arkasından koştu.

HAREKETLİ ANLAR

Domuz daha sonra gözden kayboldu. Bölgede yaşanan hareketli anlar vatandaşlarca kaydedildi.

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