Bodrum’da eylül sıcakları kendini gösterdi

Sonbaharın gelmesi ile birlikte birçok şehirde hava sıcaklıkları düşmesine rağmen Bodrum’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

YABANCI TURİSTLER ARTTI

İlçede hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye kadar yükseldi. Az sayıda yerli turist tatil yaparken, yabancı turistlerde ise artış görüldü. Denize girenlerin yanı sıra Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro ve Myndos kapısını da gezen turistler sıcak havanın tadını doyasıya yaşadı.

"BODRUM ÇOK ULUSLU YAPIYA DÖNDÜ"

Turizmci İlker Adaş, turizmin Bodrum’da çok uluslu bir yapıya döndüğünü ifade ederek, “Son 3 yılda farklı olarak bu yıl tekrar çok uluslu bir yapıya döndük. Başta Almanlar, İtalyanlar belli bir oranda Rus misafirlerimiz, Hollandalı misafirlerimizle güzel bir sezon geçirdik. Otelimiz yüzde yüz oranında dolu. Sarı yazın da etkisiyle ekim ayı da bu şekilde devam eder. Bu anlamda bereketli bir yıl yaşıyoruz. Sarı yaz geldiği zaman ağustosun eylülden de çok bir farkı yok. Deniz suyu sıcaklığı 24, 25 derece civarında oluyor. Akşamları ılık bir rüzgar oluyor. Tatil yapılacak en güzel aylardan biri bu sarı yaz” şeklinde konuştu.



















