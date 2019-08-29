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Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Muğla, Antalya gibi önemli turizm şehirlerimizde tatilcilerin bıraktığı çöplerle mücadele veriliyor.

DHA | 29.08.2019 - 16:40..
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Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Muğla'da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında hükümlüler için imzalanan 'Hep birlikte temiz bir geleceğe' protokolü kapsamında, Gümbet Değirmenler bölgesinde çevre temizliği yapıldı.

HÜKÜMLÜLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kıyı temizliği sonrası açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, projenin, hükümlülerin topluma yararlı işlerde çalışmaları açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Kaymakam Yılmaz ayrıca Bodrum'un sembolü olan yel değirmenlerinin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi için Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanarak Anıtlar Kurulu'na sunulan projenin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ağustos ayı içinde ikinci kez çevre temizliği yapılan bölgeden yaklaşık 1 ton atık toplandı.

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

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