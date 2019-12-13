Bodrum'da İrlandalı kadın 45 tane tabancayla yakalandı

Bodrum KOM ekipleri, yabancı plakalı bir aracın Bodrum Limanı'ndan Kos Adası'na çıkış yapacağı ve araç içerisinde yüklü miktarda kaçak malzeme olabileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

45 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İngiltere plakalı aracı tespit eden ekipler, araçta güvenlik araması yaptı. Yapılan detaylı arama sonucunda, sol lastik bagaj boşluğunda şeffaf poşete bantlarla sarılı 15 adet, arka tampon içinde zulalanmış 13 adet, sağ bagaj arka çamurluk kısmında zulalanmış 17 adet olmak üzere toplamda 45 adet tabanca bulundu.

TUTUKLANDI

Zanlı kadın, Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile tutuklanırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.