taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7835
Euro
6.4642
Altın
1468.32
Borsa
110114.66
Gram Altın
272.786
Bitcoin
41742.77

Bodrum'da İrlandalı kadın 45 tane tabancayla yakalandı

Otomobilin çeşitli bölmelerine gizlenmiş tam 45 adet kaçak tabanca ele geçirildi.

İHA | 13.12.2019 - 08:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bodrum KOM ekipleri, yabancı plakalı bir aracın Bodrum Limanı'ndan Kos Adası'na çıkış yapacağı ve araç içerisinde yüklü miktarda kaçak malzeme olabileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

45 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İngiltere plakalı aracı tespit eden ekipler, araçta güvenlik araması yaptı. Yapılan detaylı arama sonucunda, sol lastik bagaj boşluğunda şeffaf poşete bantlarla sarılı 15 adet, arka tampon içinde zulalanmış 13 adet, sağ bagaj arka çamurluk kısmında zulalanmış 17 adet olmak üzere toplamda 45 adet tabanca bulundu.

TUTUKLANDI

Zanlı kadın, Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile tutuklanırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir Avrupa'da tur atladı

Başakşehir Avrupa'da tur atladı

298
Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

108
İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

29
Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

34
Göçmenleri zorla Türkiye sınırına bırakan Yunan askerleri

Göçmenleri zorla Türkiye sınırına bırakan Yunan askerleri

41
ABD ile Çin arasında 50 milyar dolarlık anlaşma

ABD ile Çin arasında 50 milyar dolarlık anlaşma

29
İngiltere'de seçimin kaybedeni Corbyn istifa ediyor

İngiltere'de seçimin kaybedeni Corbyn istifa ediyor

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir