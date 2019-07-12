Bodrum'da itfaiye yangın alarmında

Muğla, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla karşı karşıya.

Dalaman ve Milas ilçelerinde çıkan büyük orman yangınlarının ardından Bodrum'da da alevler kendini gösterdi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Deniz kenarına yakın bölgede çıkan yangın, yine akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için vatandaşlar da seferber oldu.

Yangına helikopterler de havadan müdahale etti.

2006-2019

Yıllardır çıkan orman yangınlarından sonra bölgede yapılan villalar, Yalıkavak Mahallesi'nde büyük bir değişime neden oldu.

13 yılda bölgede neredeyse hiç yeşil alan kalmadı.