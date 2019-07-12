taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7471
Euro
6.4635
Altın
1409.56
Borsa
97190.54
Gram Altın
261.112

Bodrum'da itfaiye yangın alarmında

Bodrum son 13 yılda büyük bir değişim yaşadı. Çıkan yangınların ardından orman alanlarına çok sayıda villa yapıldı.

AA & Ensonhaber | 12.07.2019 - 16:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Bodrum'da itfaiye yangın alarmında

Muğla, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla karşı karşıya.

Dalaman ve Milas ilçelerinde çıkan büyük orman yangınlarının ardından Bodrum'da da alevler kendini gösterdi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Deniz kenarına yakın bölgede çıkan yangın, yine akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için vatandaşlar da seferber oldu.

Yangına helikopterler de havadan müdahale etti.

Bodrum'da itfaiye yangın alarmında

Bodrum'da itfaiye yangın alarmında

2006-2019

Yıllardır çıkan orman yangınlarından sonra bölgede yapılan villalar, Yalıkavak Mahallesi'nde büyük bir değişime neden oldu.

13 yılda bölgede neredeyse hiç yeşil alan kalmadı.

Bodrum'da itfaiye yangın alarmında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pucca'ya hapis cezası

Pucca'ya hapis cezası

432
S-400 teslimatı başladı

S-400 teslimatı başladı

406
AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

426
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

188
Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

186
NATO'dan S-400 sevkiyatına ilk tepki

NATO'dan S-400 sevkiyatına ilk tepki

246
Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında

Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir