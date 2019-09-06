taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7078
Euro
6.3054
Altın
1508.09
Borsa
100065.52
Gram Altın
276.775

Bodrum'da kaçak göçmenler boğulmaktan son anda kurtuldu

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne su almaya başlayınca göçmenler, zor anlar yaşadı.

DHA | 06.09.2019 - 10:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Akyarlar açıklarında çarşamba günü akşam saatlerinde bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerini telefonla arayarak, Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları fiber teknenin su aldığını belirtti.

3 ERKEK KURTARILDI

Korkulu anlar yaşayan kaçak göçmenlerin imdadına, Sahil Güvenlik botu yetişti. Yeri tespit edilen teknedeki Suriye uyruklu 3 erkek, kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.

Bodrum'da kaçak göçmenler boğulmaktan son anda kurtuldu

LASTİK BOTTA DA KAÇAKLAR YAKALANDI

Aynı gün, ikinci bir kaçak göçmen operasyonu yapıldı. Bodrum açıklarında yasa dışı geçiş yapıldığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, saat 04.00 sıralarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Bottaki 24'ü Suriye, 11'i Filistin uyruklu toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. 22'si erkek, 6'sı kadın, 7'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Her iki olayda yakalanan toplam 38 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bodrum'da kaçak göçmenler boğulmaktan son anda kurtuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

174
İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

238
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

28
Konya'da bir kadın eşini öldürdü

Konya'da bir kadın eşini öldürdü

139
ABD'den Türkiye hakkında seyahat uyarısı

ABD'den Türkiye hakkında seyahat uyarısı

95
Nevşehir'de kaza yapan sürücü alkol muayenesi olmak istemedi

Nevşehir'de kaza yapan sürücü alkol muayenesi olmak istemedi

43
Kıdem tazminatında tavan 6 bin 635 TL oldu

Kıdem tazminatında tavan 6 bin 635 TL oldu

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir