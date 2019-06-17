Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı 

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

31 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söylemeleri üzerine 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.