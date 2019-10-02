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Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

11 otel, 19 proje, 2 bin 100 kaçak yapının yıkım işlemleri hızlı bir şekilde sürerken, bazı projelerin tamamen yıkıldığı görüntülendi.

İHA | 02.10.2019 - 16:36..
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Ağustos ayında Bodrum’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak ve imara aykırı olan otel, komut ve iskelelerin yıkımı için proje sahiplerine 1 ay müddet vermişti.

1 ay boyunca Bakanlık yetkilileri Bodrum’da yaptığı incelemelerin ardından Bakan Kurum 1 ay sonra tekrar Bodrum’a gelerek yıkımları yerinde inceledi. Kaçak olan binaların, otellerin ve iskelelerin yıkımlarını karadan ve denizden inceleyen Kurum, çalışmaların hızlanması talimatını vermişti.

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

BAZI PROJELERİN YIKIMI TAMAMLANDI

Turizmin gözbebeği Bodrum’da 19 projede 2 bin 100 villa, komut ve otellerin kaçak ve imara aykırı olan bölümlerin bugün de yıkımları devam etti. Bazı projelerin yıkımının tamamlandığı dikkatlerden kaçmazken, bazı projelerin ise halen yıkımları devam ediyor.

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

VİLLA, OTEL VE İSKELELER DENETİMLE YIKILIYOR

Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallelerinde bulunan villalar, oteller ve iskelelerin Bakanlık denetiminde yıkımları sürüyor.

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

BODRUM RANTA KURBAN OLMADI

11’i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin yıkımı için yüzlerce iş makinesi çalışıyor. Yıkım kararı alınan 19 projeden 10’unun yıkımını proje sahipleri karşılarken, 9 proje ise Çevre ve Şehircilik Bakanlık yetkililerinin gözetiminde Bodrum Belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, yüzlerce işçi ve iş makinesi yıkımları gerçekleştiriyor.

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

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