taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

14 bin 436 ihbarı değerlendiren Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 10 ayda 628 mühürleme, 485 para cezası işlemi yapılırken 353 de yıkım işlemi yapılacak.

Haber Merkezi | 15.02.2020 - 16:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Bodrum'da halkın kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamalar konusundaki duyarlılığı arttı.

Bodrum halkının belediyenin çağrı merkezi ile WhatsApp iletişim hattına yaptığı kaçak yapı ihbarı çığ gibi büyüdü.

Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

10 AYDA 353 YIKIM

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 14 bin 436 ihbarı değerlendirip 10 ayda 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemlerini gerçekleştirdi.

Ocak 2020’den bu yana Karaova, Güvercinlik, Gündoğan, Konacık, Dereköy, Dirmil, Gölköy, Gökçebel ve Türkbükü Mahallelerinde yasal süreci tamamlanan 19 imara aykırı bina ve bina eklentisinin 17’si vatandaşların kendisi tarafından yıkıldı.

İlginizi Çekebilir
Ölüme terk edilen göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı
İnsan tacirleri tarafından sınır bölgelerinde ölüme terk edilen kaçak göçmenleri, Türkiye sınırında Mehmetçik kurtarıyor.
Karantinadan taburcu edilen Naz'ın sevinci
Çİn'in Vuhan kentinden koronavirüs nedeniyle Ankara'ya getirilerek 14 gün gözlem altında tutulan 42 kişiden en küçüğü Naz B. (3), süreci sağlıklı bir şekilde atlatmanın sevincini yaşadı.
Taksim'e sergi platformunun maliyeti: 650 bin TL
İBB, "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" başlığı ile yaptığı açıklamada, yaptırdığı geçici serginin maliyetini 650 bin TL olarak açıkladı.
Cezaevi firarisi evinde gizli bölmede yakalandı
Muş'ta hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarmanın çalışmasıyla evindeki gizli bölmede yakalanarak cezaevine geri gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi
238
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
293
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
248
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
223
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
49
Ahmet Nur Çebi: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Ahmet Nur Çebi: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
399
Yüksek binalara serbestlik kalktı
Yüksek binalara serbestlik kalktı
204
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir