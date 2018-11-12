taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45615
Euro
6.15055
Altın
1204.625
Borsa
91746.02
Gram Altın
211.079

Bodrum'da kasım ayında deniz keyfi

Bodrum'daki sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların denizin tadını çıkardı.

İHA | 12.11.2018 - 16:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye’nin birçok şehri soğuk havanın etkisi altına girerken, Bodrum’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise sahil kenarlarına giderek Kasım ayında deniz keyfi yaşadı.

Bodrum'da kasım ayında deniz keyfi

DENİZE GİREREK GÜNEŞLENDİ

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, Ege bölgesinde ise sarı yaz yaşanmaya devam ediyor.

Turizmin gözbebeği olan Bodrum’da sıcak havayı fırsat bilen az sayıda turist ve vatandaşlar dünyaca ünlü Kumbahçe ve Paşatarlası plajında denize girerek güneşlendi.

Bodrum'da kasım ayında deniz keyfi

YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞANDI

Kasım ayının ortasında denize giren vatandaşlar yazdan kalma günler yaşadı. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu ilçede bazı vatandaşlar ise sahil kenarlarında bulunan kafeteryalarda zaman geçirdi.

Bodrum'da kasım ayında deniz keyfi VİDEO

Bodrum'da kasım ayında deniz keyfi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

22
Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

187
Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması

Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması

519
Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

294
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

242
Engincan Ural'ın panik halleri

Engincan Ural'ın panik halleri

60
Seren Serengil'den öpüşme fotoğrafı

Seren Serengil'den öpüşme fotoğrafı

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM