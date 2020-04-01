Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi’nde, sahil kenarında ilerleyen bir otomobil, 'Shakespeare' isimli köpeği aracın altına alarak ezdi.
YOLUNA DEVAM EDİP KAÇTILAR
Köpeğin ezdikten sonra duran araç köpeğin yaralandığını gördüğü halde hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Acılar içinde kıvranan köpeğe dönüp baktıktan sonra kaçan sürücünün tavrı tepki topladı.
Veterinere götürülen köpeğin bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Bodrum’da köpeği ezen sürücü kaçtı
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Olayın peşini bırakmayan vatandaşlar aracın plakasını alarak jandarma ekiplerine bildirdi. Hayvan severler köpeğe çarpan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.
GÖZALTINA ALINDILAR
Jandarma ekiplerinin, köpeğe çarpan şahısları gözaltına alarak savcılığa sevk ettiği öğrenildi.