Bodrum’da köpeği ezen sürücü kaçtı

1 Nisan itibariyle verilen istatistiklerde sadece 9 ülkede koronavirüs vakası tespit edilemedi. Uzmanlar bunun nedenini, yapılmayan testlere bağlıyor...

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UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar ertelendi

UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere, bir sonraki bildirime kadar ertelendi.