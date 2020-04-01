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Bodrum’da köpeği ezen sürücü kaçtı

Köpeği ezip geçen otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı.

İHA |
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Bodrum’da köpeği ezen sürücü kaçtı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi’nde, sahil kenarında ilerleyen bir otomobil, 'Shakespeare' isimli köpeği aracın altına alarak ezdi.

YOLUNA DEVAM EDİP KAÇTILAR

Köpeğin ezdikten sonra duran araç köpeğin yaralandığını gördüğü halde hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Acılar içinde kıvranan köpeğe dönüp baktıktan sonra kaçan sürücünün tavrı tepki topladı.

Veterinere götürülen köpeğin bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bodrum’da köpeği ezen sürücü kaçtı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Olayın peşini bırakmayan vatandaşlar aracın plakasını alarak jandarma ekiplerine bildirdi. Hayvan severler köpeğe çarpan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bodrum’da köpeği ezen sürücü kaçtı

GÖZALTINA ALINDILAR

Jandarma ekiplerinin, köpeğe çarpan şahısları gözaltına alarak savcılığa sevk ettiği öğrenildi.

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