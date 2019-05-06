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Bodrum’da milyon dolarlık villalar yıkıldı

Güvercinlik'te Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla kaçak yapılar tek tek yıkılıyor.

İHA | 06.05.2019 - 17:15..
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Bodrum’da milyon dolarlık villalar yıkıldı

Bodrum Belediyesi ekipleri, Güvercinlik Mahallesi Güvercinlik Bulvarı no 307 adresindeki 127 ada 13 parsel sayılı taşınmazın üzerinde kaçak yapıldığı tespit edilen binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla gerçekleşen yıkım, lüks villaları yerle bir etti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kaçak ve izinsiz olduğu tespit edilen yapı ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma talebini inceleyen Muğla 2'nci İdare Mahkemesi 30.04.2019 tarihinde yürütmenin durdurulması istemine ret cevabı vermişti. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri, gerekli tebligatları bina sahibine yaparak bu sabah yıkım işlemine başladı. Karayolları ekiplerinin yol güvenliğini aldığı yıkım sırasında jandarma ekipleri de hazır bulundu.

Bodrum’da milyon dolarlık villalar yıkıldı

Yıkım işleminin çarşamba günü, yol güvenliğinin alınmasının ardından devam edeceği belirtildi.

Bodrum'da milyon dolarlık lüks villalar yerle bir edildi VİDEO

Bodrum’da milyon dolarlık villalar yıkıldı

Bodrum’da milyon dolarlık villalar yıkıldı

Bodrum’da milyon dolarlık villalar yıkıldı

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