Bodrum'da minibüs tekneye çarptı

Bodrum Belediye Meydanı’nda, Bodrum Belediyesi personeli Sinan A., 48 V 0442 plakalı minibüsü meydana park etti.

GERİ GERİ GİDEREK TEKNEYE ÇARPTI

Minibüs, bir süre sonra geri geri gitmeye başladı. Arka kısmı rıhtımdan denize giden araç, limanda bağlı bulunan “Akvaryum 2 adlı” günlük tur teknesinin sağ arka kısmına çarpı.

REFLEKSİ SAYESİNDE HAYATI KURTULDU

O esnada teknenin sağ arka kısmında bulunan bir genç kız, bir anlık refleksle uzaklaşarak yara almaktan kurtulurken minibüs rıhtımda asılı kaldı.

TURİSTLER CEP TELEFONLARIYLA KAYIT ALTINA ALDI

Olayda günlük tura çıkmaya hazırlanan teknedekiler panik yaşadı. Meydandan geçen yerli ve yabancı turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pek çok turist, minibüsü cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Minibüsün etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından minibüs vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.



