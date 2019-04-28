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Bodrum'da mülteci kurtarma operasyonu

Yasa dışı yollardan jet-ski ile kaçma girişiminde bulunan üç kişinin bulunduğu motor su alınca düzensiz göçmenler ölüm ile burun buruna geldi.

İHA | 28.04.2019 - 13:49..
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Gece saatlerinde Bodrum Kargı Adası güneyinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı bot, bölgede yarı batık vaziyette jet-ski tespit etti.

Su yüzeyindeki üç kişinin, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçma girişiminde bulunan 2 Suriye ve bir Filistin uyruklu şahsın olduğu ortaya çıktı.

Bodrum'da mülteci kurtarma operasyonu

SAHİL GÜVENLİK MARİNAYA ÇEKTİ

3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak yasal işlemlerin yapılması için Turgutreis Marina’ya getirildi.

Bodrum'da mülteci kurtarma operasyonu

Bodrum'da mülteci kurtarma operasyonu

OLAYDAN 2 SAAT SONRA BİR GÖÇMEN KURTARMA OPERASYONU DAHA

Sahil Güvenlik ekipleri bu olayın yaklaşık 2 saat sonra devriye görevi esnasında Karaada güneyinde devriye görevi esnasında fiber tekne içinde düzensiz göçmenler ile karşılaştı. 5 Filistin ve 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botu ile yasal işlemlerin yapılması için Turgutreis Marina’ya getirildi.

Bodrum'da mülteci kurtarma operasyonu

Bodrum'da mülteci kurtarma operasyonu

Bodrum'da mülteci kurtarma operasyonu

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