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Bodrum'da Neslican Tay'ın heykeli dikildi

Kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın heykeli, Bodrum Belediyesi'ne hediye edildi.

AA | 15.11.2019 - 17:59..
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın heykeli dikildi.

BELEDİYEYE HEDİYE EDİLDİ

Bodrum Metalart Sanat Atölyesi sanatçıları Mustafa, Kadir ve Mehmet İşeri tarafından Neslican Tay'ın yapılan heykeli, Bodrum Belediyesine hediye edildi.

Bodrum'da Neslican Tay'ın heykeli dikildi

Çelikten heykel, belediye bahçesine yerleştirildi.

Bodrum'da Neslican Tay'ın heykeli dikildi VİDEO

"ONU ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmalarından dolayı sanatçılara teşekkür etti. Neslican Tay'ın umut ve azim dolu yaşam mücadelesinin milyonlarca insana ve özellikle de kanser hastalarına ilham olduğunu belirten Aras, "Anısıyla hayata tutunan her can için minnettar olacağız, onu asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Bodrum'da Neslican Tay'ın heykeli dikildi

Bodrum'da Neslican Tay'ın heykeli dikildi

Bodrum'da Neslican Tay'ın heykeli dikildi

Bodrum'da Neslican Tay'ın heykeli dikildi

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