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Bodrum'da plajda şortunu çıkaran adam dayak yedi

İzleyenleri şaşırtan bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

İHA | 24.06.2019 - 18:35..
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Bodrum'da Akyarlar Mahallesi Karaincir koyunda denize giren E.A.P. isimli şahıs denizden çıktıktan sonra duş alırken üzerindeki şortunu indirdi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sahilde bulunan vatandaşlar durumu görünce şahsı darbetti. İddiaya göre şahsın alkollü olduğu ve tur teknesinde de şortunu çıkardığı ve teknede bulunan turistleri rahatsız edici hareketlerde bulunduğu öğrenildi. Şahsın vatandaşlar tarafından darp edildiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen E.A.P.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bodrum'da plajda şortunu çıkaran adam dayak yedi VİDEO

Bodrum'da plajda şortunu çıkaran adam dayak yedi

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