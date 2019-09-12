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Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı

İmara aykırılıkları tespit edilen rezidans ve villa inşaatlarının yıkım işlemi sürüyor.

AA | 12.09.2019 - 15:40..
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Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı

Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projedeki imara aykırı olan kısımları yerinde tespit etmişti.

Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının, Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemine devam ediliyor.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı

ASANSÖR KULESİ VE GEÇİŞ KORİDORU YIKILIYOR

Projenin 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridorunun bazı noktalarındaki yıkım, görevlilerce yapılıyor. Çalışmalarla asansör kulesinin büyük bölümü yıkıldı. Çalışmalara iş makineleri de kıyıdan destek verdi.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı

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