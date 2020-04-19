taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Bodrum'da satılık ada

Yalıçiftlik Mahallesi açığında bulunan Orak Adası, 125 milyon TL’ye satılığa çıkarıldı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bodrum'da satılık ada

 

Muğla’nın Bodrum ilçesinin 22 mil açığında bulunan Orak Adası, 'Bodrum'un En Güzel (Mavi Bayraklı) Koyunda Satılık Ada' başlığıyla internet üzerinden satılığa çıkarıldı.

Üzerinde 500 metrekare kullanımlı ultra lüks bir villa,150 metrekare kullanımlı bir müştemilat bulunan adanın özel kullanıma ya da turistik tesise uygun olduğu ifade edildi.

FİYATI 125 MİLYON LİRA

125 milyon liralık fiyat biçilen adanın imara uygun olmadığı ancak satın alan kişinin ruhsat başvurusu yaparak villayı ve bulunduğu araziyi otel olarak işletebileceği bilgisi verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendini ve ailesini adada karantina altına almasının ardından Türkiye'de de satılık adalara olan ilginin arttığı öğrenildi.


Bodrum açıklarındaki ada, 125 milyon liraya satışa çıkarıldı -1


Bodrum açıklarındaki ada, 125 milyon liraya satışa çıkarıldı -2

İlginizi Çekebilir
İzmir'de sokak hayvanlarının mamalarını çöpe atan adam
Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanları için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira idari para cezası kesildi.
Zonguldak'ta 17 hasta daha koronavirüsü yendi
Koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden iyileşerek taburcu olan 17 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.
Bakan Koca'dan videolu uyarı: Büyük baharı bekliyoruz
Sosyal medyadan bir video paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım." dedi.
KKTC'den getirilen 186 kişi, yurda yerleşti
Türkiye'ye getirilen 186 Türk vatandaşı, Muş’ta bulunan bir öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
565
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor
256
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
141
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
761
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
288
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
320
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir