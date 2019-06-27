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Bodrum'da seçim sonrası yoğunluk

Gözde turizm kenti Bodrum'da, İstanbul seçimleri sonrası turist sayısında yoğunluk yaşanıyor.

AA | 27.06.2019 - 05:43..
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23 Haziran'da belediye başkanını seçmek için tatillerini yarıda kesen İstanbullu tatilciler, tatil için yeniden harekete geçti.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da bulunan İstanbullu seçmenin, seçim zamanında büyük bir bölümünün oy kullanmak için ilçeden ayrıldığını söyledi.

Bodrum'da seçim sonrası yoğunluk

İSTANBUL'DAN AKIN VAR

Yapılan seçimin ardından yeniden geri dönüşlerin başladığını ifade eden Kavala, "İstanbul'dan her gün akın akın Bodrum'a insanlar gelmeye başladı" dedi.

Bodrum'da seçim sonrası yoğunluk

Bodrum'da yabancı turist sayısında iyi bir artış gözlemlendiğini belirten Kavala, "İlçede İngiliz, Rus, Ukrayna, Almanya, Belçika ve Fransız uyruklu misafirler ağırlıkta. Diğer ülkelerden de var ancak sayısı en çok olan yabancı vatandaşlar bu ülkelerden. Geçen yıla göre turist sayıları daha iyi. Gelişmeler tamamen olumlu olarak devam ediyor" diye konuştu.

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