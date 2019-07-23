Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

Muğla'nın Bodrum ilçesi her yaz yüksek fiyatlardan kesilen faturalarla gündemde.
Sıcak havalarda denizin keyfini çıkarmak için soluğu Bodrum'da alanlar, yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalıyor.
1 liralık çay fiyatının 20 liraya kadar çıktığı tatil bölgesinde şezlong kiralama bedeli, araba kiralama fiyatlarıyla yarışa başladı.
İKİ KİŞİ TOPLAM HESAP 1151 LİRA
İki kişinin Bodrum'daki bir beach'te yaptığı deniz keyfinden sonra ödediği hesap, görenleri şaşkına çevirdi.
Hesapta dikkat çeken ayrıntı ise şezlong kiralama bedeli oldu.
2 kişilik şezlong bedeli 363 lira olarak belirlendi.