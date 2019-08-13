Bodrum'da susuz kalan kaplumbağalara can suyu

Bodrum’un Mumcular Yeniköy Mahallesinde bulunan gölette yaşayan çok sayıdaki su kaplumbağası ve kurbağanın hayatta kalma mücadelesini gören halk, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sosyal medya hesaplarına mesaj göndererek yardım istedi.

40 TON SU BOŞALTILDI

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemenin ardından son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dolayısıyla kuruyan gölete tankerle 40 ton su boşaltıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasını gören çevre sakinleri de bölgeye gelerek belediye ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Susuz kalan kaplumbağalara 'can suyu'













