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Bodrum'da susuz kalan kaplumbağalara can suyu

Bodrum Belediyesi ekipleri, suyu tükenmekte olan ve içerisinde çok sayıda su kaplumbağasının yaşadığı gölete su takviyesi yaparak, bölgedeki canlıları telef olmaktan kurtardı.

İHA | 13.08.2019 - 20:46..
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Bodrum’un Mumcular Yeniköy Mahallesinde bulunan gölette yaşayan çok sayıdaki su kaplumbağası ve kurbağanın hayatta kalma mücadelesini gören halk, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sosyal medya hesaplarına mesaj göndererek yardım istedi.

40 TON SU BOŞALTILDI

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemenin ardından son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dolayısıyla kuruyan gölete tankerle 40 ton su boşaltıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasını gören çevre sakinleri de bölgeye gelerek belediye ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Susuz kalan kaplumbağalara 'can suyu'

Bodrum'da susuz kalan kaplumbağalara can suyu

Bodrum'da susuz kalan kaplumbağalara can suyu

Bodrum'da susuz kalan kaplumbağalara can suyu

Bodrum'da susuz kalan kaplumbağalara can suyu

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