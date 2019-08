Bodrum'da tatilciler yüksek fiyatlardan şikayetçi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, her yaz tatilcilerin tercihleri arasına giriyor.

Bölgeye çok sayıda turistin gitmesi, esnafın da işine yaradı.

Fiyatları yükselttikçe yükselten Bodrum esnafı, plajlarda 1 bardak çayı 20 liraya, 1 kutu kolayı 40 liraya satmaya başladı. Son olarak bölgede 2 şezlong için 400 lira ödenmesi tatilcileri isyan ettirdi.

Fiyatların oldukça yüksek olmasına ilişkin Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras cevap verdi.

"HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Bodrum'da her bütçeye uygun tatil fırsatının olduğunu dile getiren Başkan Aras, “Bodrum’a büyük haksızlık yapılıyor” dedi.

"PAHALILIK HABERLERİYLE GÜNDEME GELİYORUZ"

"Bodrum herkese, kucak açan, her gelir grubundan, her siyasi görüşten, her ırktan, her dinden insanı kucaklayan bir yer. Bu binlerce yıldır böyle oldu, böyle olmaya devam edecek" diyen CHP'li başkan, "Bodrum’dan fiyat paylaşımlarıyla insanların aklında soru işareti yaratmaya çalışan bir kesim var. Aynı şekilde pahalılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyoruz. Oysa Bodrum’da yaz kış binlerce memur, işçi, köylü yaşıyor. O söylenen fiyatlarla bu insanların yaşaması mümkün mü? Elbette her gelir grubundan insana tatil imkanı var Bodrum’da. Çok ekstrem bir mekana, tesise giderseniz, orada ekstrem bir hizmet satın alırsanız onun bir bedeli vardır. Ama bunu Bodrum’a genellemek, plajlarında 200-400 liraya denize giriliyor demek, Bodrum’a yapılan bir haksızlık." şeklinde konuştu.