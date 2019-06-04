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İstanbul'un kalabalığı Bodrum'a taşındı

Bodrum’a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti.

İHA | 04.06.2019 - 14:52..
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İstanbul'un kalabalığı Bodrum'a taşındı

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar, Güney Ege'ye akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik, bayramın ilk günü de devam etti.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Güney Ege’de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu. Özellikle, İstanbul kalabalığı Bodrum’a taşındı. İstanbul’da trafik yoğunluğu biterken, turizmin göz bebeği Bodrum’da ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarıyla Bodrum’a gelen tatilciler, 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.

İstanbul'un kalabalığı Bodrum'a taşındı

SAHİLLERDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Bayram tatilinin ilk gününde, Bodrum sahilleri de doldu taştı. Sabah erken saatlerden itibaren plajları dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bodrum’a gelen vatandaşlardan bazıları ilçeyi gezmeyi tercih ederken, bazıları da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

İstanbul'un kalabalığı Bodrum'a taşındı

İstanbul'un kalabalığı Bodrum'a taşındı

İstanbul'un kalabalığı Bodrum'a taşındı

İstanbul'un kalabalığı Bodrum'a taşındı

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