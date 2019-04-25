Bodrum’da uyuşturucu satan 2 kardeş tutuklandı

Uyuşturucu konusunda göz açtırmayan polisler operasyonlarına devam ediyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda İzmir’den sık sık uyuşturucu getirip ilçede iki kardeş tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin, ilçeye uyuşturucu madde girişinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda O.A.Ç ile İ.Ç. isimli iki kardeşin sık sık İzmir’den Bodrum’a uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları yönünde bilgi alınması üzerine ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda İçmeler mevkiinde şüpheliler motosiklet ile seyir halindeyken durduruldu.

SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin şüphelileri, durdurmaya çalıştığı esnada bir poşet uyuşturucu maddeyi yol kenarına atmaya çalışmalarına rağmen ekipler tarafından yakalanmaktan kurtulamadı. Şüphelilerin attığı poşet kontrol edildiğinde içerisinde skunk maddesi bulunduğu tespit edildi.

Olayda 74 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti sucundan adliyeye çıkarılan O.A.Ç ve İ.Ç. isimli iki kardeş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.