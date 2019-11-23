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Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

Lüks villaya yapılan baskında, bir kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

İHA | 23.11.2019 - 13:04..
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Bodrum'da narkotik ekipleri, T.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Narkotik ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın çalıştığı villaya operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şahsın üzerinde ve çalıştığı villada satışa hazır vaziyette 20 parça halinde 250 gr uyuşturucu skunk maddesi ele geçirdi.

Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

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