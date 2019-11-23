Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

Bodrum'da narkotik ekipleri, T.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Narkotik ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın çalıştığı villaya operasyon gerçekleştirdi.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, şahsın üzerinde ve çalıştığı villada satışa hazır vaziyette 20 parça halinde 250 gr uyuşturucu skunk maddesi ele geçirdi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.